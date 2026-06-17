Echalba llevó curso de bombonería fina artesanal a Barbacoas

CIUDAD MCY.- En un ambiente cargado de aromas a cacao y entusiasmo por el aprendizaje, la Escuela de Chocolatería de la Alba (Echalba) llevó su formación hasta Barbacoas, municipio Urdaneta, donde se dictó el taller de Bombonería Fina Artesanal.

La actividad, reunió a 14 participantes, con edades comprendidas entre los 18 y los 72 años, demostrando que el arte del chocolate no distingue edades.

La jornada formativa estuvo guiada por los expertos de la Echalba, la chef Vigdys Sánchez y el técnico en procesamiento de cacao Jesús Ynfante, quienes compartieron los secretos para transformar el chocolate en pequeñas obras de arte comestibles.

Durante la sesión, los asistentes no solo escucharon teoría, sino que a través de la práctica pudieron dominar la técnica del temperado del chocolate.

El propósito de la formación fue dotar a los participantes de las herramientas necesarias para elaborar bombones finos, brillantes y con ese característico «snap» o crujido al partirlos, que los distinguen como productos de alta calidad.

Para lograrlo, los instructores se enfocaron en la aplicación de los distintos métodos prácticos para atemperar el chocolate, además de las condiciones ambientales mínimas que garantizan un resultado óptimo.

El taller también tuvo como fin impulsar el emprendimiento comunal con la elaboración de bombones artesanales orgánicos que no solo sean deliciosos, sino también nutritivos, generando así valor agregado a la cadena del cacao desde su origen.

Con iniciativas como esta, la Escuela de Chocolatería reafirma su compromiso con la formación integral y el desarrollo local, al tiempo de hacer del cacao una fuente de orgullo y sustento para las comunidades.

PRENSA FUNDACITE

FOTO:EFERENCIAL