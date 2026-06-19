Gobernadora Joana Sánchez supervisó obras de alto impacto para Zamora

Una revisión detallada de la infraestructura local permitió a la máxima autoridad regional priorizar el bienestar y la atención social de los habitantes zamoranos.

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragueñidad, la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, acompañada por la alcaldesa del municipio Zamora, Anahis Palacios, cumplió una jornada de supervisión de los avances en obras de infraestructura en la jurisdicción.

El recorrido permitió constatar la modernización de los espacios en salud, deporte y recreación. El propósito fue verificar el éxito de las obras que garantizarán el buen vivir de los ciudadanos zamoranos.

REHABILITACIÓN EN SALUD

Como parte del compromiso de la gobernadora Joana Sánchez con la transformación de la infraestructura médica, para crear espacios donde el paciente se sienta seguro, cómodo y atendido, la mandataria supervisó la rehabilitación del área de emergencia pediátrica y de adultos del hospital “Dr. José Rangel”.

En la edificación se realizan trabajos de rehabilitación en sus paredes, climatización y otras labores con el firme objetivo de ofrecer espacios dignos y pulcros para lograr una atención rápida y garantizada, no solo para los zamoranos, sino también para ciudadanos de municipios aledaños que son atendidos en este importante nosocomio del Sur de Aragua.

En ese sentido la Gobernadora destacó que ya se realizó el levantamiento para la adquisición de equipos médicos que fortalecerán la red pública de salud de esta localidad.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Otro punto central durante la jornada fue inspeccionar las obras de recuperación del estadio “Ramón María Acosta” ubicado en Villa de Cura, que forman parte de las acciones para la defensa y dignificación de los espacios públicos.

Esta iniciativa busca robustecer la infraestructura deportiva de la localidad, combatir el ocio, fomentar la formación de nuevos talentos y garantizar un punto de encuentro familiar y sano para todos los zamoranos.

Entre las mejoras destacan la remodelación integral a vestuarios, baños, gradas, pintura interna y externa, climatización e iluminación de áreas clave, embellecimiento general y acondicionamiento de espacios comunes.

Estas acciones no solo garantizan condiciones óptimas de los espacios, sino que ofrecen lugares dignos y modernos para el desarrollo y masificación deportiva de la zona.

RECREACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Para concluir su despliegue por las diferentes obras en Zamora, la gobernadora Joana Sánchez, junto a la alcaldesa Anahis Palacios, verificaron de primera mano la renovación de la Plaza Bolívar de Villa de Cura.

Durante el recorrido las autoridades supervisaron las labores, que se ejecutan en los espacios, que contarán con diversas áreas de recreación y serán el epicentro del encuentro familiar, fomentando la unión de los diferentes ciudadanos.

Finalmente, cabe destacar que estas acciones de trabajo se ejecutan siguiendo las instrucciones del gobierno nacional, regional y municipal con un solo propósito, garantizar ciudades más humanas y urbanas para el buen vivir de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS:PRENSA GBA