Aeropuerto Aragua-Tacarigua fortalece su arquitectura de seguridad tras cuarta reunión del CLS

Representantes de cuerpos de seguridad y entes del Estado formaron parte de esta cuarta sesión que concluyó con la formalización de cartas acuerdo entre el ente administrativo y los prestadores de servicios

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por elevar los estándares de operatividad y protección dentro del sector aéreo regional, se llevó a cabo con éxito la cuarta sesión ordinaria del Comité Local de Seguridad (CLS) en las instalaciones del Aeropuerto de Aragua-Tacarigua. Este encuentro, de carácter estratégico, se consolida como el eje principal para la articulación de políticas de vigilancia y control en la terminal.

La jornada de trabajo reunió a representantes de los diversos cuerpos de seguridad del Estado, así como a directivos de las empresas prestadoras de servicios aeronáuticos que operan en la zona. Esta integración tiene como objetivo principal la creación de un frente unido que permita dar respuesta inmediata a cualquier contingencia y optimizar los flujos operativos dentro del perímetro aeroportuario.

El encuentro fue presidido por la directora general del aeropuerto, Caryl Bertho, quien presentó un balance detallado sobre los avances alcanzados en este nuevo período de gestión.

Uno de los hitos más relevantes de la reunión fue la formalización de cartas acuerdo entre el ente administrativo y los prestadores de servicios. Estos documentos establecen con precisión técnica y jurídica las normas, regulaciones y protocolos de seguridad que deben regir el desenvolvimiento diario de la terminal Tacarigua.

«Se firmaron las cartas acuerdo, precisamente para establecer todas las medidas necesarias de seguridad, legales, normas y regulaciones, para el desenvolvimiento adecuado de nuestro aeropuerto Tacarigua», puntualizó la autoridad aeroportuaria.

La directora destacó que este plan de acción no es un hecho aislado, sino que forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gobernadora Joana Sánchez. Bajo esta visión de gobernanza, se busca que el Aeropuerto de Aragua-Tacarigua sea un modelo de eficiencia y seguridad integral, adaptándose a las exigencias tecnológicas y operativas de la aeronáutica civil moderna.

Con esta cuarta reunión, el Aeropuerto Aragua-Tacarigua reafirma su posición como una infraestructura clave para la conectividad del país, demostrando que la seguridad y la gestión eficiente son las premisas que guían su camino hacia la excelencia operativa.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CORTESÍA