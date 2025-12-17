Supervisan plan de modernización del alumbrado público en la Avenida Universidad de MBI

La presencia de las máximas autoridades de servicios públicos en el lugar garantiza el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la calidad de los materiales utilizados

CIUDAD MCY.- En el marco del fortalecimiento de los servicios públicos y la infraestructura vial en el estado Aragua, se llevó a cabo una supervisión en la avenida Universidad, perteneciente al municipio Mario Briceño Iragorry. La actividad tuvo como objetivo principal verificar los avances en los trabajos de sustitución de luminarias que se ejecutan de manera progresiva en esta arteria vial de alto flujo.

La inspección contó con la presencia de un equipo multidisciplinario del Gobierno Regional, integrado por el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; y el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez. Asimismo, participó activamente el alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez, coordinando las labores a nivel municipal.

Los trabajos que se desarrollan en la avenida Universidad consisten en el reemplazo de equipos antiguos por nuevas unidades de iluminación, una acción estratégica para garantizar la visibilidad total en una vía que conecta importantes zonas residenciales, comerciales y turísticas de la entidad. Esta sustitución no solo mejora la estética urbana del municipio Mario Briceño Iragorry, sino que incide directamente en la reducción de riesgos de accidentes de tránsito durante las horas nocturnas.

La intervención técnica, ejecutada de manera conjunta por las cuadrillas de Vías de Aragua y Fundaragua, contempla además la revisión de los componentes eléctricos para asegurar el funcionamiento óptimo y la durabilidad de las nuevas luminarias instaladas en el tramo.

Estas labores de recuperación de la red de alumbrado público responden a las orientaciones directas del Presidente Nicolás Maduro y forman parte del plan de gestión que lidera la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez. El enfoque primordial de estas acciones es consolidar ciudades más humanas y funcionales, priorizando el bienestar de los habitantes de la zona y de los transportistas que utilizan esta vía como enlace principal hacia el Parque Nacional Henri Pittier y la zona costera.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CORTESÍA