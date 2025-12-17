Gobernadora Sánchez supervisó trabajos de impermeabilización en MBI

En los bloques de la UD15, las cuadrillas de Fundaragua realizan con los materiales necesarios el recubrimiento de material asfaltico para prevenir la entrada de agua y humedad en estructuras, garantizando así la seguridad y bienestar a las familias que residen en el edificio

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, realizó en el municipio Mario Briceño Iragorry la supervisión de los trabajos de impermeabilización que se efectúan en los bloques de la UD 15 pertenecientes a la Comuna “Gerson Carrizales” de Caña de Azúcar.

La obra, que busca proteger la estructura contra la filtración de agua, humedad, moho y hongos, se enmarca en el Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 2T “Ciudades Humanas para el Buen Vivir”, que se alinea con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro.

En la jornada de supervisión, la Gobernadora estuvo acompañada por el alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez; Edinson Gutiérrez, presidente de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), y voceras de la localidad.

En los bloques de la UD15, las cuadrillas de Fundaragua realizan con los materiales necesarios el recubrimiento de material asfaltico para prevenir la entrada de agua y humedad en estructuras, garantizando así la seguridad y bienestar a las familias que residen en estos edificios.

Durante la actividad, Sánchez enfatizó que, en materia de obras públicas, el municipio Mario Briceño Iragorry ha logrado avances significativos que han contado con respaldo del Presidente.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : PRENSA GBA