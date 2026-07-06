Aeropuerto Los Tacarigua inicia rutas aéreas con destino nacional

Desde la oficina ubicada en el aeropuerto y por la página web, Conviasa venderá boletos a varios destinos del país

CIUDAD MCY.- Como parte del plan de atención a familias afectadas por el doblete sísmico ocasionado el pasado 24 de junio, fueron activadas nuevas rutas aéreas en el aeropuerto Los Tacarigua, ubicado en el municipio Girardot, donde se permitirá la llegada y despegue de familias afectadas u otros pasajeros.

Así lo dio a conocer la directora general del Servicio Autónomo Aeropuerto Aragua, Caryl Bertho, quien estuvo acompañada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y demás autoridades, quien detalló que luego de seis años se activó nuevamente las operaciones comerciales. “Hemos activado el aeropuerto de una manera acelerada por la situación sobrevenida en el país y las afectaciones en el aeropuerto de Maiquetía”, expresó Bertho.

Además, la directora del aeropuerto subrayó que se han realizado mejoras en la estructura con miras, en un mediano plazo, a activar operaciones comerciales. “Se tuvieron que acelerar los trabajos, es una intervención integral que se le está haciendo, no solamente a la estructura del aeropuerto, sino que también se están modernizando los espacios, acondicionando, climatizando, para que los pasajeros y trabajadores tengan confort en los momentos del uso de nuestros espacios”, aseguró Bertho.

De igual manera, la funcionaria agregó a la información que se hizo intervención en la plataforma del aeropuerto con recuperación de cada espacio y a la carretera nacional.

INICIO DE VUELOS COMERCIALES

Desde los espacios del Aeropuerto Aragua, la directora de este importante punto aéreo explicó que desde este lunes arrancó el primer vuelo con destino a Los Roques, ya que no se trata solo de un tema de turismo, sino que también los pobladores de la isla hacen vida en la capital central y regresan a su destino.

De igual manera, se dijo que para los próximos días se estarán activando nuevos espacios aéreos con destino nacional a través de la aerolínea Conviasa, empresa que iniciará vuelos con destino a Barcelona, Puerto Ayacucho, Barinas, además de Las Piedras, Falcón, y Barquisimeto. Esto en función de prestar el apoyo a las solicitudes por los usuarios y poder desplazarse de manera nacional.

VENTAS DE BOLETOS

Dentro de las instalaciones del Aeropuerto Los Tacarigua, se encontrará activa una oficina de la aerolínea Conviasa, donde los usuarios podrán adquirir sus boletos de manera efectiva, así como también por la pág.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS : GBA