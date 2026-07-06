Protección Civil dictó charla de prevención a trabajadores de la Gobernación de Aragua

Durante la jornada formativa se compartieron protocolos de actuación frente a réplicas sísmicas y herramientas para la gestión de emociones en situaciones de riesgo.

CIUDAD MCY.- En aras de fortalecer la capacidad de respuesta y prevención ante eventos naturales, socionaturales o tecnológicos, se llevó a cabo una exitosa jornada de capacitación dirigida a los trabajadores y trabajadoras de la Gobernación del estado Aragua.

​La actividad formativa estuvo encabezada por el director estatal de Protección Civil y Administración de Desastres (PCAD) Aragua, Jesús Franco, en trabajo articulado con el equipo de Bomberos de Aragua.

Durante el encuentro, los expertos en prevención brindaron información oportuna y actualizada a los servidores públicos para garantizar la seguridad y resguardo en los espacios laborales.

​Entre los temas centrales abordados en la jornada, los ponentes explicaron detalladamente los protocolos clave sobre cómo actuar de manera correcta y segura ante posibles réplicas sísmicas.

Asimismo, se dotó a los presentes de herramientas psicosociales fundamentales para la gestión y manejo de emociones frente a situaciones de alto riesgo, un aspecto vital para mantener la calma, evitar el pánico y salvaguardar la vida.

​Cabe destacar que, estas acciones preventivas forman parte de la ruta de trabajo orientada por la máxima autoridad regional, la gobernadora Joana Sánchez, que busca fomentar de manera continua el desarrollo de capacidades que no solo resulten eficaces durante el abordaje de emergencias y desastres, sino que se transformen en un aprendizaje significativo y de uso cotidiano para toda la fuerza trabajadora aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA