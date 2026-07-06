Alcalde de Mariño reconoció labor institucional tras concluir trabajos de búsqueda en Bosque Lindo

CIUDAD MCY.- Luego de diez días ininterrumpidos de trabajo, culminaron las labores de búsqueda y rescate en el edificio 4 de Residencias Bosque Lindo, en el municipio Santiago Mariño, escenario de la emergencia ocasionada por el doble movimiento sísmico que afectó a varios estados del país.

El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, expresó su reconocimiento a todos los organismos e instituciones que participaron en las operaciones, destacando el esfuerzo conjunto de Protección Civil Aragua, Protección Civil Santiago Mariño, el Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, la Vicepresidencia de Obras y Servicios Públicos, la Gobernación de Aragua, el equipo de la Alcaldía de Santiago Mariño, los cuerpos de seguridad acantonados, delegaciones internacionales y el voluntariado civil.

La autoridad municipal también manifestó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia, al señalar que el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos es compartido por todo el pueblo aragüeño y turmereño, al tiempo que agradeció a los hombres y mujeres que participaron en las labores de rescate por su entrega y compromiso durante la emergencia.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS EDIFICACIONES

Paralelamente, la Comisión Estadal de Habitabilidad se desplegó en el Conjunto Residencial Bosque Lindo para realizar inspecciones estructurales en cada uno de los edificios.

El operativo reúne a especialistas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, el Instituto de la Vivienda de Aragua (VIDA), Bomberos, Protección Civil, el Colegio de Ingenieros del estado Aragua, Ingeniería Municipal de Santiago Mariño e Hidroven, entre otros.

Los expertos desarrollan evaluaciones técnicas detalladas con el propósito de clasificar cada edificio mediante el Semáforo de Habitabilidad, instrumento utilizado para la administración y control del riesgo posterior a eventos sísmicos y que permitirá determinar las condiciones de seguridad de las estructuras.

Este despliegue forma parte de la atención coordinada por el gobierno nacional, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y la Alcaldía de Santiago Mariño, con el objetivo de brindar respuestas técnicas y acompañamiento a las familias afectadas.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

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