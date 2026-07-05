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Alcaldía de Mariño potencia labores de limpieza en espacios públicos

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PorBeatriz Guilarte

Jul 5, 2026

Cuadrillas de servicios generales ejecutaron trabajos de mantenimiento urbano en diversos puntos estratégicos, teniendo como objetivo principal fortalecer la calidad de vida de los mariñenses

CIUDAD MCY.- La fuerza trabajadora se concentró en la avenida Intercomunal Maracay-Turmero, a la altura del Mercado de Mayoristas y en las adyacencias del río Turmero, para realizar importantes labores de limpieza que sanearon estos espacios.

Allí las cuadrillas con sus diferentes equipos y herramientas de trabajo realizaron la poda, recolección de desechos sólidos y vegetales, barrido de calles y aceras, acciones que garantizan la seguridad y estética.

En la ejecución de los trabajos en la cercanía de las riberas del Rio, se ejecutaron diferentes labores que incluyeron una exhaustiva limpieza, desmalezado y recolección de desechos vegetales, garantizando que los laterales del afluente se mantengan despejados y limpios.

Estas labores no solo buscan prevenir desbordamientos y situaciones de riesgo para las comunidades aledañas, sino también asegurar un ambiente más limpio y saludable para todos los habitantes del municipio.

Finalmente, cabe señalar que estas acciones forman parte de la construcción de una Ciudad Más Humana, el Ejecutivo nacional, regional y municipal elevan sus l esfuerzos por mejorar la calidad de vidas de los turmereños, mediante la optimización de los servicios y espacios públicos.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA

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Por Beatriz Guilarte