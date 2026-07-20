Vías de Aragua consolida trabajos de recuperación vial en la entidad

El despliegue operativo abarcó asfaltado, escarificación, demarcación y saneamiento en corredores estratégicos del estado

CIUDAD MCY.- La rehabilitación y conservación de la infraestructura vial mantuvo un ritmo sostenido durante la última semana en el estado Aragua, donde las cuadrillas de Vías de Aragua ejecutaron trabajos de asfaltado, demarcación, escarificación y saneamiento en corredores estratégicos para fortalecer la seguridad y la movilidad.

INTERVENCIONES VIALES

El balance semanal incluyó la colocación de más de 350 toneladas de asfalto en la pista principal de la Base Aérea «El Libertador» (BAEL) y en la carretera nacional Maracay – Mariara, además de la escarificación de mil metros cuadrados en la terminal aérea. A estas labores se sumó la instalación de 800 tachas reflectivas, destinadas a fortalecer la señalización y mejorar las condiciones de circulación en este importante eje.

En materia de demarcación horizontal, las cuadrillas ejecutaron cuatro kilómetros de señalización en la avenida Rivas del municipio Santiago Mariño, mediante la aplicación de líneas continuas y discontinuas que contribuyen al ordenamiento del tránsito y a una conducción más segura.

MANTENIMIENTO PERMANENTE

El despliegue también contempló jornadas de desmalezamiento y recolección de desechos en corredores de alta transitabilidad. Las labores abarcaron el tramo de la Autopista Regional del Centro comprendido entre los kilómetros 66 y 121, así como 10 kilómetros del municipio Girardot desde el local 06 y otros 10 kilómetros en el sector La Horqueta, municipio Zamora, para un total de 35 kilómetros atendidos.

Estas acciones se llevan a cabo con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; el ministro de Transporte, Francisco Garcés; y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, como parte de las políticas orientadas a preservar y optimizar la red vial de la entidad.

Con estas intervenciones, Vías de Aragua consolida el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura vial del estado, favoreciendo una movilidad más segura y eficiente para conductores, transportistas y visitantes que transitan diariamente por las principales arterias de la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA