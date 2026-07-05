Cantv despliega plan de recuperación de las telecomunicaciones en zonas afectadas por los sismos

CIUDAD MCY.- Como parte del plan de recuperación de las telecomunicaciones, trabajadores de Cantv avanzan en las labores técnicas y operativas para restablecer progresivamente los servicios en las zonas afectadas por los sismos del 24 de junio.

Con el objetivo de recuperar la conectividad y garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, se desarrollan acciones en Caracas, Miranda y La Guaira, siendo este último el estado que registró las mayores afectaciones.

Como parte de este esfuerzo, la empresa instaló cuatro enlaces satelitales en el Puesto de Comando del estado La Guaira y habilitó una antena satelital en la sede de Fundalanavial, ubicada en la parroquia Catia La Mar, para facilitar el acceso al servicio de Internet.

Asimismo, las cuadrillas técnicas ejecutan labores de instalación de fibra óptica y fortalecimiento de la conectividad en espacios estratégicos para la atención de la población, entre ellos el Puesto de Comando de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, el Puesto de Comando de Rescatistas Internacionales, ubicado en la Aduana Marítima.

También se realizan trabajos en los campamentos transitorios habilitados en Bolipuerto La Guaira, en la parroquia Maiquetía, y en el Estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto; la Unidad Educativa Lorenzo González, el Complejo Educativo República de Panamá, el sector 10 de Marzo y otros centros de atención priorizados en Catia La Mar.

De igual forma, trabajadores de Cantv restablecieron la conectividad mediante fibra óptica en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar», garantizando Internet de alta velocidad en esta infraestructura estratégica y fortaleciendo las comunicaciones durante las labores de recuperación.

En el marco de estas acciones, el presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala inspeccionó junto al equipo multidisciplinario de la empresa las centrales telefónicas de Catia La Mar y Maiquetía I, en el estado La Guaira, para evaluar los daños estructurales y coordinar las labores técnicas necesarias para avanzar en la recuperación de estas infraestructuras estratégicas para las telecomunicaciones de la región.

El trabajo sostenido de las cuadrillas técnicas, el personal especializado y los equipos de apoyo ha permitido avanzar en la recuperación progresiva de los servicios de telecomunicaciones, respaldando la atención de las comunidades y el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas afectadas por los sismos.

FUENTE : AVN

FOTO : CORTESIA