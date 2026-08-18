Agenda de trabajo prioriza atención de estructuras afectadas por sismos

Autoridades regionales y del municipio Girardot coordinan la evaluación y rehabilitación de inmuebles, para devolver a las familias un hogar seguro y confortable

CIUDAD MCY.- ‎Una mesa de trabajo institucional se instaló en el municipio Girardot, con el objetivo de definir la siguiente fase de abordaje en las estructuras residenciales afectadas por el doble sismo.

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‎El encuentro reunió a las autoridades del Ejecutivo regional y municipal, junto al equipo técnico de gestión de riesgos, para coordinar las evaluaciones y posterior rehabilitación de los de daños físicos.

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‎La gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales revisaron los informes preliminares de vulnerabilidad reportados en distintos inmuebles, para luego establecer un cronograma de atención prioritaria, que brinde respuestas oportunas a las familias.

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‎El despliegue de supervisión se ejecuta como parte de la ruta de cuidado y resguardo que orientó la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, motivo por el cual las cuadrillas especializadas mantendrán el monitoreo constante y la inspección en campo para dictaminar el estado de los edificios.

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THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS : CORTESIA