Agenda de trabajo prioriza atención de estructuras afectadas por sismos

Autoridades regionales y del municipio Girardot coordinan la evaluación y rehabilitación de inmuebles, para devolver a las familias un hogar seguro y confortable
CIUDAD MCY.- Una mesa de trabajo institucional se instaló en el municipio Girardot, con el objetivo de definir la siguiente fase de abordaje en las estructuras residenciales afectadas por el doble sismo.
El encuentro reunió a las autoridades del Ejecutivo regional y municipal, junto al equipo técnico de gestión de riesgos, para coordinar las evaluaciones y posterior rehabilitación de los de daños físicos.
La gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales revisaron los informes preliminares de vulnerabilidad reportados en distintos inmuebles, para luego establecer un cronograma de atención prioritaria, que brinde respuestas oportunas a las familias.
El despliegue de supervisión se ejecuta como parte de la ruta de cuidado y resguardo que orientó la presidenta Encargada Delcy Rodríguez, motivo por el cual las cuadrillas especializadas mantendrán el monitoreo constante y la inspección en campo para dictaminar el estado de los edificios.
THAIMARA ORTIZ
FOTOS : CORTESIA