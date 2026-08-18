Inces Aragua graduó a 619 nuevos Bachilleres Productivos

La institución acreditó a la nueva promoción de educación media con certificaciones de oficios en el marco de su 67.° aniversario

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración de su 67.° aniversario, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) celebró la XVI Promoción de Bachilleres Productivos en las instalaciones del Teatro Ateneo de Maracay (TAM), egresando a 619 estudiantes capacitados para incorporarse al desarrollo socioeconómico de la región.

DEl acto solemne contó con la presencia del presidente nacional del INCES, Wuikelman Paredes; la secretaria general de Gobierno del estado Aragua, Belén Arteaga; y la directora regional de la institución, Alba Galindo.

Durante la jornada, la jefa de Formación del Inces Aragua, Ing. Isbelys Marquina, destacó la entrega de títulos de bachiller junto con certificaciones en oficios como emprendimiento, inspección de seguridad y telecomunicaciones.

“Nos llena de orgullo graduar a estos 619 bachilleres desplegados por todo el territorio aragüeño. Salen con un perfil productivo listo para aportar al desarrollo del país” expresó Marquina e invitó a todos a formar parte de los procesos de inscripción que iniciará a principios de septiembre.

HABLAN LOS GRADUADOS

Los graduados y representantes destacaron la formación del Inces señalando el acompañamiento de los profesores, el aprendizaje en áreas prácticas y la superación personal.

Por su parte, la egresada Alinker Medina, destacó que no hay límite de edad para seguir aprendiendo y además, agradeció a los profesores por todo el apoyo brindado.

“En el Inces hay puertas abiertas para jóvenes, adultos y adultos mayores; todos vamos con la misma meta” compartió Medina.

Por otra parte, Fredwar Colmenares, destacó la preparación en el área financiera durante el sexto año y manifestó su meta de estudiar derecho.

“La preparación es la clave del éxito. Todas las carreras son importantes porque apoyan a la sociedad” Afirmó el egresado Colmenares.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA