Aumenta movilización de temporadistas a las costas aragüeñas

El Terminal Central de Maracay dispone de unidades para atender la demanda, con pasajes establecidos en cuatro dólares a tasa BCV por puesto

CIUDAD MCY.- El movimiento de temporadistas hacia las costas de Aragua se mantiene activo durante estas vacaciones, con el Terminal Central de Pasajeros de Maracay como uno de los principales puntos de salida hacia Ocumare de la Costa de Oro y Choroní.

Desde primeras horas de la mañana, usuarios se han concentrado en las instalaciones para abordar las unidades habilitadas hacia estos destinos turísticos, dinámica que ha sido acompañada por los representantes de las líneas de transporte y el personal del terminal.

Briseida Arias, fiscal de la ruta costera de Aragua, informó que durante el último fin de semana se registró una importante afluencia de pasajeros, al punto de que las unidades comenzaron a salir antes de los horarios habituales debido a la demanda.

“Desde las cinco de la mañana cuando llegamos ya teníamos gente y los autobuses, en vez de salir a los horarios establecidos, salían antes de la hora porque se llenaban”, señaló Arias, quien destacó que la movilización de visitantes representa una oportunidad para transportistas, comerciantes, y prestadores de servicios de las comunidades visitadas.

RESPUESTA DESDE PRIMERAS HORAS

La representante del sector transporte precisó que actualmente se dispone de entre 30 y 35 unidades para cubrir la ruta hacia Ocumare de la Costa, mientras que para Choroní se cuenta con entre 18 y 20 vehículos, disponibilidad que permite atender la demanda de pasajeros durante la temporada.

Arias explicó que, aunque el horarioestablecido para el servicio es de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, durante el período vacacional las líneas han dispuesto unidades desde las 5:00 de la mañana para atender a los usuarios que llegan anticipadamente al terminal.

“Mientras nosotros tengamos usuarios aquí, nosotros le damos respuesta”, afirmó, al destacar la coordinación entre los presidentes de las líneas y el personal encargado de la atención a los viajeros.

En cuanto al costo del traslado, el pasaje hacia las costas aragüeñas se mantiene establecido en cuatro dólares por puesto, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) del día. Los usuarios pueden efectuar el pago en efectivo, mediante Pago Móvil o en divisas.

CONDICIONES PARA EL TRASLADO

El Terminal Central de Maracay mantiene habilitada la oficina de Atención al Ciudadano, adscrita al Programa Contra Traslados Ilícitos del del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Cmdnna), para gestionar los permisos de viaje de menores de edad durante la temporada vacacional.

Madres y padres deben presentar la partida de nacimiento original y copia, cédula de identidad autenticada si corresponde y los boletos de viaje. En caso de que el menor viaje acompañado por un tercero, el permiso deberá tramitarse ante el Tribunal de Protección.

La atención busca facilitar la documentación requerida para el traslado de los menores y ofrecer orientación a las familias que utilizan el terminal durante estas vacaciones.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA