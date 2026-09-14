Muchachada aragüeña retornó con alegría al nuevo Año Escolar 2026-2027

La Gobernadora constató que el 95% de la comunidad estudiantil se reincorporación a las aulas de clases con el fin de continuar con su formación académica

CIUDAD MCY.- Este lunes 14 de septiembre, más de mil instituciones educativas del estado Aragua abrieron sus puertas para recibir al Semillero de la Patria que retornó a las aulas de clases para iniciar el nuevo lapso académico 2026-2027.

La información fue oficializada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien detalló que más de 305 mil estudiantes regresaron a los planteles escolares entusiasmados y preparados para continuar con su formación académica.

«Hoy se reporta una reincorporación del 95% de estudiantes, donde las mil 265 instituciones de todo el estado Aragua están listas para iniciar este nuevo momento escolar, conjuntamente con el equipo del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que está presente en cada uno de los planteles haciendo esa atención para salvaguardar el derecho de nuestros niños hacia la educación».

Asimismo, durante la jornada de vuelta a clases la gobernadora Sánchez acompañada de Leira Suárez, autoridad única de Educación y el alcalde de Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, encabezó la reinauguración de la Unidad Educativa Nacional «Francisco Isnardi» y de la Escuela Básica Nacional «Belén San Juan», centros educativos que comparten infraestructura.

Sánchez indicó que la obra entregada cuenta con áreas rehabilitadas y con el mobiliario escolar necesario, para que los estudiantes reciban una educación de alta calidad.

TALLERES ANTE PREVENCIÓN DE SISMOS

Durante esta jornada, la mandataria aragüeña indicó que en cada una de las instituciones del estado se implementa el Plan de Prevención y Riesgo para capacitar a la muchachada estudiantil, sobre qué hacer al momento de presentarse los efectos de un sismo.

«Ante los sismos que se registraron en el país el pasado 24 de junio, el equipo del Sistema de Gestión de Riesgo cuenta con un voluntariado de 6 mil 500 personas para dictar talleres y capacitaciones sobre salidas de emergencia y orientación a la comunidad escolar», detalló Sánchez.

Finalmente, la mandataria aragüeña señaló que los talleres serán dictados dentro de las instituciones educativas a los estudiantes de educación inicial y de bachillerato, con el fin de fomentar una cultura de prevención y enseñarles cómo actuar de forma segura antes, durante y después de un movimiento telúrico de alta intensidad.

IRENE RODRÍGUEZ

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