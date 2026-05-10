Alas y Mercal distribuyeron alimentos en nueve municipios de la entidad

Con una gran jornada de atención alimentaria, fueron repartidas más 48 toneladas de productos, lo que garantizó compras a precios justos para los aragüeños.

CIUDAD MCY.- Las empresas Alimentos Aragua Socialista (Alas), y Mercados de Alimentos (Mercal), llevaron a cabo una exitosa jornada de adquisición de alimentos de manera simultánea en 09 municipios de la entidad, logrando favorecer a más de 6 mil 420 familias.

El mega operativo logró instalar puntos de distribución en 24 comunidades de los municipios José Félix Ribas, Sucre, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, San Sebastián de los Reyes, Girardot, Mario Briceño Iragorry, Tovar y Bolívar, logrando la distribución de 48 toneladas de alimentos de primera necesidad, los cuales contaron con una amplia variedad de productos a precios acequibles.

Entre los varidísimos artículos ofrecidos, por medio de sus bodegas comunitarias a precios justos y solidarios, estuvieron renglones como: harina de maíz precocida, arroz, pasta, mantequilla, azúcar, aceite, entre otros artículos vitales de la canasta básica.

Además, las bodegas también brindaron a los aragüeños la posibilidad de adquirir proteínas que incluyeron: carne de res, pollo, salchichas, así como también víveres, enlatados, granos, frutas y hortalizas.

De igual manera, se garantizó la venta de productos de higiene y aseo personal, lo que asegura una atención integral que responde a las necesidades prioritarias en el hogar.

Estos despliegues de alimentación, se han convertido en los preferidos de los ciudadanos, por la posibilidad de adquirir productos de calidad a precios acequibles desde las comunidades.

Es importante destacar que Alas y Mercal se movilizan diariamente con el objetivo de atender los 18 municipios del estado, siguiendo lineamientos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con el firme propósito de llevar esperanza y seguridad alimentaria a miles de familias aragüeñas.

YORBER ALVARADO

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