Pacientes mejoran su vida tras jornada de colocación de marcapasos

En un operativo especial de atención, fueron intervenidos cincos pacientes previamente evaluados por cardiólogos, en casos que fueron gestionados a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

CIUDAD MCY.- En el Centro Docente Cardiológico Bolivariano Aragua (Cedocabar) se realizó con éxito una nueva jornada de implantación de marcapasos, a fin de mejorar la calidad de vida de los aragüeños con afecciones cardiovasculares.

La jornada, enmarcada en el Plan Vida y Salud 2026 que adelanta la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, favoreció a cinco pacientes quienes previamente habían realizado su solicitud a través de la aplicación VenApp del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, dando respuesta oportuna y gratuita.

Las intervenciones contaron con el acompañamiento de la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano y el director de Cedocabar, Joaquín Crespo, médico especialista en Cardiología.

La actividad contó con la participación de un equipo multidisciplinario del Sistema Público Nacional de Salud en el área de cardiología, quienes realizaron las cirugías de alta complejidad, al implantar dispositivos de última generación.

Cabe mencionar que estas acciones están enmarcadas en la 4 Transformación Social y el Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez, quien se ha encargado desde el día uno de velar por mejorar significativamente el acceso a la salud gratuita y especializada a la población aragüeña.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA