Aragua organiza voluntariado para atender emergencia tras eventos sísmicos

Todas las personas que deseen sumarse a las distintas acciones deben registrarse en el link www.araguatodaunida.org.ve

CIUDAD MCY.- El Gobierno regional tomó la iniciativa de crear un voluntariado especial, como estrategia para atender las necesidades sociales y de infraestructura del pueblo, tras los eventos sísmicos acontecidos el pasado 24 de junio.

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‎La noticia fue divulgada por el legislador Lipson Ferrer, a través de un audiovisual colgado en su cuenta de instagram (@lipsonferrer), en la que hace una invitación a toda la población a sumar esfuerzos a la recuperación de las zonas afectadas.

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‎La integración de personas al movimiento se lleva a cabo mediante el link www.araguatodaunida.org.ve , allí se introducen los datos solicitados.

Asimismo, se visualizan los municipios cubiertos, principales centros de acopio y el número de participantes.

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‎»Profesionales, motorizados, hermanos de las comunidades, todos los que quieran colaborar y registrarse en este gran equipo, es el momento de hacerlo», detalló el parlamentario.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTO: CORTESIA

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