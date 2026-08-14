Alcalde Carlos Guzmán dota de insumos médicos y luminarias a Chuao

Con estas acciones integrales, el gobierno regional y municipal reitera su compromiso que aseguren y eleven la calidad de vida de todos los nariñenses

CIUDAD MCY .- Con el firme propósito de garantizar y fortalecer la respuesta de los servicios esenciales a la población, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño materializó una importante entrega de insumos médicos y equipamiento de servicios públicos dirigidos a las comunidades costeras de Chuao, Cepe y Tuja.

La jornada de dotación fue encabezada por el alcalde Carlos Guzmán, quien estuvo acompañado por el secretario general de Servicios Públicos de la entidad, Rodolfo Ramírez, y la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo.

Esta acción conjunta busca consolidar el sistema público de salud en la zona y brindar herramientas indispensables al personal médico para continuar salvando vidas y cuidando el bienestar de las familias del eje costero.

Durante la jornada, el burgomaestre destacó la articulación entre los distintos niveles de gobierno para hacer posible esta entrega

«Estamos realizando la entrega de insumos médicos que nos ha enviado la Corporación de Salud para atender a nuestra población», expresó Guzmán.

Cabe mencionar que, con la incorporación de estos insumos quirúrgicos se afianza su capacidad operativa en áreas vinculadas a la atención primaria, permitiendo mejorar las condiciones de respuesta ante las necesidades médicas de los habitantes de la zona

IMPULSO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Además de la dotación en materia de salud, la visita de la máxima autoridad municipal a la localidad costera sirvió como escenario para realizar importantes anuncios destinados a fortalecer el «Buen Vivir» de los ciudadanos a través de la mejora de los servicios básicos.

En el ámbito de la electrificación, el alcalde Guzmán oficializó la entrega de equipos para optimizar el alumbrado público de la zona:

«También estamos haciendo la entrega de luminarias para la iluminación total de Chuao, Cepe y Tuja», detalló.

Asimismo, el burgomaestre anunció las labores en el Caney de Cepe, la pronta rehabilitación de la pasarela del camino Playa/Pueblo y su visita al ¡Dique Toma! Que recientemente fue construido en beneficio a los pobladores de Cepe.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | PRENSA MARIÑO