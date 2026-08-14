Gobierno Bolivariano garantizó abordaje integral casa a casa para 96 familias del municipio Sucre

CIUDAD MCY.- En una respuesta inmediata desplegada para atender de forma directa a las poblaciones vulnerables, el Sistema Público Nacional de Salud (SNPS) activó una jornada asistencial de captación domiciliaria en el sector Huete, municipio Sucre. Esta movilización forma parte de las líneas estratégicas de protección social instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quienes unifican esfuerzos con la gobernadora Joana Sánchez a través del Plan Venezuela Renace para resguardar a las familias afectadas por la reciente contingencia sísmica.

El despliegue del equipo de salud tuvo como base de operaciones el Consultorio Popular Tipo II (CPT) Huete, adscrito al ASIC La Fundación en la parroquia Cagua. Durante el operativo, el personal médico se movilizó bajo la modalidad casa a casa para brindar cobertura médica y preventiva a un total de 96 familias, logrando consolidar igual número de consultas clínicas directas desglosadas en 65 de medicina general y 31 de pediatría. Asimismo, se efectuó el seguimiento y control a 15 pacientes pertenecientes a los programas endocrinometabólicos de la localidad.

Como parte del balance operativo, los especialistas realizaron el censo de 6 pacientes que serán incluidos en las próximas programaciones del Plan Quirúrgico Nacional. En materia preventiva y de asistencia farmacéutica, se completaron sesiones educativas individuales, 4 charlas grupales, 46 pesquisas de control de hipertensión arterial y glicemia, 1 atención en planificación familiar, 7 dosis de desparasitación y la tramitación de 19 referencias médicas para el servicio de odontología especializada, cerrando con la entrega gratuita de tratamientos bajo la modalidad de 57 unidosis dispensadas.

Al evaluar el balance de este despliegue de salud comunal en el municipio Sucre, la autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, reconoció el compromiso de los equipos básicos de salud. «Garantizar la protección oportuna directo en el hogar de cada ciudadano es nuestra premisa fundamental en esta profunda etapa de reconstrucción de nuestra red asistencial, demostrando la mística de un Gobierno Bolivariano que no detiene su marcha y sigue respondiendo a nuestro pueblo», concluyó.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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