Alcaldía de Revenga desplegó operativo de mantenimiento y limpieza en la carretera Panamericana

CIUDAD MCY.- Un operativo integral de mantenimiento general, limpieza y recolección de escombros se ejecutó en la carretera Panamericana, específicamente en el tramo que comprende desde el sector Corocito hasta Santo Domingo, con el fin de beneficiar a las familias y comunidades que hacen vida en esta zona.

La jornada se llevó a cabo de manera articulada entre el Gobierno regional, a través de Fundaragua, y la Alcaldía del municipio José Rafael Revenga con el despliegue de las cuadrillas de Mantenimiento Urbano. Los trabajos incluyeron desmalezamiento, barrido profundo y retiro de desechos, acciones orientadas a la consolidación de la 2da Transformación de los Servicios Públicos para mantener en plena operatividad a esta arteria vial que conecta con el municipio Las Tejerías.

Esta intervención atiende de forma directa a los habitantes de los diferentes sectores que integran la Comuna Paula Correa, garantizando vías más limpias, mayor visibilidad y mejores condiciones de transitabilidad para la ciudadanía.

Cris Pérez, residente del sector Corocito, manifestó su apoyo a la iniciativa gestionada por las autoridades regionales y locales: «Estoy agradecida por este operativo de mantenimiento que se está llevando a cabo en la carretera Panamericana; es fundamental que se mantengan al pendiente de nuestras vías y espacios», expresó.

A través de estas acciones de conservación y mantenimiento vial, se reafirma el compromiso de seguir elevando la calidad de vida de los habitantes del municipio Revenga.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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