Alcalde de FLA ofreció balance pre lluvia de la localidad

Una cifra equivalente a 27 mil metros cúbicos de sedimento han sido retirados del Rio Caño Colorado en jornadas de remoción y limpieza del cauce

CIUDAD MCY.- Con total éxito continúan los trabajos de mantenimiento, limpieza y dragado en el río Caño Colorado, un importante afluente ubicado en el municipio Francisco Linares Alcántara que limita con el municipio Girardot; obra que se ejecutó de forma articulada con el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas y la gestión de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

Importante mencionar que estas labores se desarrollaron de manera preventiva en el marco del plan pre-lluvia, con el objetivo de mitigar riesgos y proteger a las familias de la zona ante el inicio de la temporada de precipitaciones.

El alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, destacó que durante 36 días consecutivos de intensas labores, las cuadrillas de trabajadores se desplegaron a lo largo de este cuerpo de agua, el cual presentaba una fuerte obstrucción por acumulación de basura y desechos en todo su caudal, además destacó que esta situación de abandono había sido la causa principal de inundaciones en años anteriores, afectando gravemente el patrimonio y la tranquilidad de los habitantes del municipio.

De la misma manera, Bravo explicó que durante la ejecución de la limpieza se logró un resultados de gran impacto ecológico y estructural, logrando la remoción y extracción de más de mil 350 volquetas de material mixto; esta cifra equivale a un aproximado de 27 mil metros cúbicos de sedimento retirados en un tramo de 3 kilómetros de largo, y 6 metros de ancho y una profundidad de 1.5 metros, ampliando notablemente la capacidad de retención y tránsito del agua corriente.

Por último, el alcalde añadió que esta importante obra de ingeniería hidráulica beneficia directamente a los habitantes de las comunidades de Francisco de Miranda, sector 4 y Guaruto de las comunas Miranda Bolívar Chávez e Itoto Manto además de comunidades vecinas del municipio Girardot.

ELIMAR PÉREZ

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