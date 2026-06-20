Fundaragua intensifica trabajos estructurales en Ambulatorio del Norte

Las labores incluyen mantenimiento profundo a la infraestructura e iluminación estratégica para garantizar un servicio eficiente a pacientes, usuarios y familiares

CIUDAD MCY.-Los espacios destinados a la atención médica en el municipio Girardot, continúan siendo transformados mediante trabajos de rehabilitación integral que se desarrollan en el Ambulatorio del Norte, orientados a optimizar sus condiciones y fortalecer los servicios asistenciales.

Estas labores se realizan siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez; y de la mano del alcalde Rafael Morales, como parte de las políticas públicas destinadas a dignificar la infraestructura de salud para la comunidad.

Las labores que son ejecutadas por la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua). Estas contemplan mantenimiento profundo de la infraestructura, enfocado en labores de albañilería, rehabilitación y aplicación de pintura en paredes, así como la ejecución de un plan intensivo en la iluminación interna y externa, con el propósito de garantizar espacios más seguros, funcionales y adecuados para la atención de la población.

Cabe mencionar que estos trabajos forman parte de los lineamientos de la Segundad y Cuarta Transformación del Plan de la Patria, permitiendo brindar una atención más eficiente y en condiciones óptimas para los habitantes de la comunidad maracayera que acuden a este recinto asistencial.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA