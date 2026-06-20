Creada Unidad Municipal de Gestión y Protección Animal de FLA

Esta institución será fundamental para la protección y el cuidado de nuestros queridos animales de compañía o en situación de calle de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- El estado Aragua continúa siendo epicentro en la vanguardia nacional con políticas que buscan asegurar el trato digno de animales de compañía o los que se encuentren en situación de calle, por lo que fue un hecho histórico la creación, vía decreto, de la Unidad Municipal de Gestión y Protección Animal en la localidad de Francisco Linares Alcántara.

El acto que formalizó este avance hacia la protección total de los animales en la jurisdicción, estuvo encabezado por el alcalde del municipio, Víctor Bravo; el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y responsable del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), Manuel Hernández; el coordinador estadal de la Misión Nevado, Francisco Mijares; y la destacada proteccionista, Yajira Herrada, quien fue designada como la encargada de dirigir esta nueva unidad en FLA.

La iniciativa está enmarcada en el SABA y contará con la participación activa de la Misión Nevado, junto a un equipo de profesionales del área veterinaria, comunidades organizadas y diversas organizaciones proteccionistas y animalistas del municipio.

Con este paso sin precedentes, la jurisdicción avanza con firmeza logrando garantizar la protección integral, la salud y la calidad de vida de esas huellas que marcan y son parte esencial en los corazones de los ciudadanos linarenses.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA

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