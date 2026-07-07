Mil 134 infraestructuras han sido evaluadas en Aragua tras el doblete sísmico

Luego de la verificación de sobrevivientes o fallecidos cesaron las operaciones de búsqueda y maniobra en Bosque Lindo

CIUDAD MCY.- La vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto a autoridades regionales, ofreció un balance ante el cese de las operaciones de búsqueda y rescate que se llevaron a cabo posterior a la caída del edificio ubicado en el sector Bosque Lindo, municipio Santiago Mariño, tras el doblete sísmico.

Luego de un levantamiento que se realizó de forma inmediata desde el día 24 de junio con el Comando Unificado de Sucesos Adversos se corroboró que ya no se encontraban personas con vida bajos los escombros y se recuperaron los cuerpos de las personas fallecidas.

II FASE EN CONSOLIDACIÓN DEL SEMÁFORO

La mandataria del estado Aragua, Joana Sánchez, explicó que la segunda fase es la consolidación del semáforo, es un sistema oficial de evaluación de daños estructurales en viviendas y edificaciones para así determinar la habitabilidad y el riesgo que pueda correr la infraestructura.

La vocera explicó que, una vez recibida la visita de la Comisión Presidencial, encabezada por el ingeniero Francisco Garcés, se realizarán las evaluaciones correspondientes para elaborar los informes con detalles técnicos estructurales de cada una de las edificaciones que sufrieron daños tras el doblete sísmico.

Sánchez subrayó que para la fecha se lleva a cabo la inspección de mil 134 infraestructuras enfatizando que 845 de las infraestructuras están en verde, 235 amarillo, 54 en rojo y un edificio colapsado.

Es importante mencionar que, desde el Gobierno del estado Aragua, junto a los alcaldes se está haciendo una gran cantidad de sondeos de estructuras para poder brindar detalles técnicos reales a cada hombre y mujer propietarios de las distintas edificaciones.

“En el estado de Aragua se están haciendo los levantamientos en acompañamiento del Colegio de Ingenieros del estado, funcionarios de Protección Civil y Bomberos”, aseguró la gobernadora, al tiempo que aseguró que los especialistas están dictando un taller avalado por el Colegio de Ingenieros donde se está abordando todo lo relacionado con los sucesos sísmicos y las nuevas formas de reparación estructural.

COLONIA TOVAR

Por otra parte, la vocera del Poder Popular, hizo referencia a las fuertes afectaciones ocurridas en el municipio Tovar, principalmente en los caseríos donde las viviendas son construidas a base de barro, por lo que la lectura es distinta a la que se pudo observar en la ciudad.

Por tal motivo, el alcalde Maximiliano Suárez, contó con el acompañamiento del equipo de gobierno desde el día uno, alcaldes de otros municipios, junto a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

CAMPAMENTOS TRANSITORIOS

La mandataria del estado Aragua, Joana Sánchez, subrayó que el estado Aragua cuenta con campamentos transitorios en la red de hotelería en el municipio Santiago Mariño y Girardot, “también tenemos en Maracay, no le hemos colocado el nombre, pero pudiese ser acompañamiento familiar, donde más de 4 mil personas de los edificios amarillos están en acompañamiento familiar” afirmó la Joana Sánchez.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: PRENSA GBA