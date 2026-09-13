Alcalde de Ribas sostuvo encuentro con directores previo al inicio período escolar 2026-2027

CIUDAD MCY.- En el marco del Encuentro Municipal de Directores y Directoras de las instituciones educativas, el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, presentó los avances y metas del Plan «Mi Escuela Bella» para el periodo escolar 2026-2027. En la actividad estuvieron presentes Yoselin Martínez, coordinadora municipal del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) Ribas, y Yurmery Rodríguez, representante de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), quienes supervisan el despliegue integral en las infraestructuras educativas de la jurisdicción.

El Plan «Mi Escuela Bella» tiene como meta atender un universo de 129 planteles educativos (98 públicos y 31 privados), garantizando espacios dignos para una matrícula total de 23.047 estudiantes en todo el municipio. Para ejecutar estas labores, se cuenta con un equipo activo de 215 colaboradores, integrados por las Brigadas Comunales, Bricomiles y el equipo del CDCE Ribas.

Durante el encuentro, se informó que la Fase 1 (Mantenimiento y Servicios Generales), iniciada el 31 de agosto, presenta un 98% de avance, con 94 instituciones públicas atendidas mediante jornadas de desmalezamiento, recolección de desechos y limpieza integral.

Simultáneamente, se desarrolla la Fase 2 de Inspecciones Técnicas, la cual ha alcanzado la caracterización de 121 instituciones bajo el sistema de «Semáforo de Habitabilidad».

Los resultados arrojan que 120 instituciones se encuentran en Categoría Verde (habitables), mientras 6 planteles están en Categoría Amarilla (necesidad de atención integral), entre ellos la PENB “12 de Febrero” y el Liceo Bolivariano “Zuata” y un plantel se ubica en Categoría Roja (atención prioritaria) la UEN “Castaño”. Esta última, ya han tomado medidas para el regreso a clases.

Del mismo modo, se aprovechó la oportunidad para que los directores manifestaron algunas situaciones en los planteles, los cuales fueron canalizado por el alcalde Sánchez para darles respuesta a la brevedad posible.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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