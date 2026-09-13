Instituciones educativas del municipio Linares Alcántara listas para el regreso a clases

CIUDAD MCY.- El Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDC), sostuvo una reunión de trabajo con todo el equipo que integra esta instancia en el municipio Francisco Linares Alcántara, liderada por Maurelys Colmenares, con el propósito de evaluar las condiciones de los planteles y afinar los preparativos para el inicio del nuevo período escolar este 14 de septiembre.

Durante el encuentro, Colmenares informó que las instituciones educativas del municipio se encuentran preparadas para recibir a niños, niñas y adolescentes, destacando el trabajo articulado que se ha venido desarrollando para garantizar espacios adecuados, seguros y dignos para toda la comunidad estudiantil.

La coordinadora del CDCE detalló que actualmente se ejecutan rehabilitaciones integrales en 10 instituciones educativas, mientras que, a través del Plan Mi Escuela Bella, se han atendido planteles en más de 20 sectores del municipio, mediante jornadas de limpieza, desmalezamiento y recuperación integral de los espacios de cara al regreso a clases.

Asimismo, explicó que algunas instituciones que se encontraban identificadas en semáforo amarillo, debido a afectaciones en su infraestructura, fueron intervenidas con trabajos de reparación de pisos, mampostería y otras áreas que requerían atención, especialmente tras las afectaciones generadas por el reciente movimiento sísmico.

Colmenares destacó que estas labores forman parte del compromiso de continuar trabajando por el bienestar de los estudiantes y de todo el personal que hace vida en los centros educativos, fortaleciendo las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas.

Finalmente, siguiendo los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, la coordinadora hizo un llamado a padres, madres y representantes para acompañar a sus hijos e hijas en el inicio de clases este 14 de septiembre. La convocatoria también se extendió a las madres procesadoras, personal obrero, administrativo, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, invitándolos a incorporarse activamente a este nuevo período escolar.

“Estamos preparados para recibir a nuestros niños, niñas y adolescentes, trabajando unidos para que cada institución educativa cuente con las mejores condiciones posibles y podamos iniciar este nuevo período escolar con entusiasmo y compromiso”, destacó Colmenares.

Estas acciones se desarrollan siguiendo las políticas y lineamientos impulsados por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, en articulación con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Víctor Bravo, quienes han orientado esfuerzos para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar condiciones óptimas para el regreso a las aulas.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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