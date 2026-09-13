E.B.E «Nuestra Señora de la Caridad» de San Sebastián lista para el inicio las clases

La infraestructura del plantel fue embellecida y recibió una dotación de inmobiliario para el bienestar del Semillero de la Patria

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de Recuperación de Escuelas 2026, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, realizó una visita a la Escuela Básica Estadal «Nuestra Señora de la Caridad» del municipio San Sebastián de los Reyes.

​Durante el recorrido, la gobernadora Sánchez revisó los trabajos de embellecimiento ejecutados en el plantel, mejoras que brindarán a los estudiantes una escuela bonita, segura y óptima.

Asimismo, Sánchez hizo énfasis en la dotación de mesas y sillas realizada para que el Semillero de la Patria cuente con el mobiliario necesario a la hora de recibir clases.

«Hacemos un acompañamiento constante a la labor majestuosa de los hombres y mujeres de la educación, quienes cuentan y contarán siempre con nuestro reconocimiento», expresó la gobernadora.

​Finalmente, la mandataria aragüeña extendió un llamado a los estudiantes y docentes a reencontrarse con entusiasmo en las aulas.

«Este 14 de septiembre es el retorno a clases, para un nuevo periodo escolar 2026-2027 así que nos vemos en las escuelas», concluyó.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS | CORTESÍA | @JOANITAKENPO