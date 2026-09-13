E.B.E «Nuestra Señora de la Caridad» de San Sebastián lista para el inicio las clases

La infraestructura del plantel fue embellecida y recibió una dotación de inmobiliario para el bienestar del Semillero de la Patria
CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de Recuperación de Escuelas 2026, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, realizó una visita a la Escuela Básica Estadal «Nuestra Señora de la Caridad» del municipio San Sebastián de los Reyes.
Durante el recorrido, la gobernadora Sánchez revisó los trabajos de embellecimiento ejecutados en el plantel, mejoras que brindarán a los estudiantes una escuela bonita, segura y óptima.
Asimismo, Sánchez hizo énfasis en la dotación de mesas y sillas realizada para que el Semillero de la Patria cuente con el mobiliario necesario a la hora de recibir clases.
«Hacemos un acompañamiento constante a la labor majestuosa de los hombres y mujeres de la educación, quienes cuentan y contarán siempre con nuestro reconocimiento», expresó la gobernadora.
Finalmente, la mandataria aragüeña extendió un llamado a los estudiantes y docentes a reencontrarse con entusiasmo en las aulas.
«Este 14 de septiembre es el retorno a clases, para un nuevo periodo escolar 2026-2027 así que nos vemos en las escuelas», concluyó.
IRENE RODRÍGUEZ
FOTOS | CORTESÍA | @JOANITAKENPO