Avanza progresivamente mejoras del Hospital de las Familias Aragüeñas

En el centro de salud se realizan diversas mejoras para garantizar el bienestar de los ciudadanos

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por fortalecer el sistema de salud público de la entidad, el Gobierno Regional, mantiene su compromiso con la mejora de las áreas del Hospital de las Familias Aragüeñas (antiguo Hospital Los Samanes), ubicado en el municipio Girardot.

Estas acciones cumplen con las directrices emanadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, orientadas a garantizar espacios de salud dignos y funcionales para el pueblo.

En el centro de salud se realizan labores de climatización y colocación de pintura en el área de emergencias de adultos, una ejecución que está a cargo de la empresa estadal Construaragua, bajo la supervisión directa del Secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos, arquitecto Orlando Molina.

Es valioso recordar que el Plan de la Aragüeñidad , determina que garantizar el bienestar y confort de la población son puntos cruciales para el crecimiento de la nación, mediante la recuperación de esta importante infraestructura se logrará ofrecer atención y servicios de calidad en materia sanitaria.

YORBER ALVARADO

FOTOS | CORTESIA | @ACOSTRUARAGUA