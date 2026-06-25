Alcalde de Ribas solo reportó daños estructurales tras sismo de este miércoles

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‎CIUDAD MCY.-Tras el evento sísmico que afectó al estado Aragua y otras entidades del país la tarde de este 24 de junio, el alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez, realizó un recorrido por diversas áreas de la localidad en la que verificó que tras el evento solo se presentaron daños estructurales.

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‎»En el caso de nuestra ciudad, como dijimos en la madrugada, no tenemos reportes de personas lesionadas ni fallecidas, gracias a Dios, tenemos sólo reportes de afectaciones a infraestructuras, sobre todo a edificios, pero bueno, ahora vamos a iniciar en los próximos minutos una evaluación más pormenorizada con los expertos, en este caso Cuerpo Bomberos, Protección Civil, para valorar si esos daños son daños en la parte estructural o requiere otro tipo de intervención» detalló la autoridad.

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‎De la misma forma, el burgomaestre hizo un llamado a la calma a toda la comunidad ribense, ya que estas inspecciones no se darán de forma aligerada, sino que se hará un estudio profundo de cada estructura.

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‎»Hay unos edificios que a simple vista pareciera que son afectaciones leves, otros pareciera que son un poco más profundas, pero todo va a depender de esta evaluación que hagamos a las estructuras como tal», explicó.

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‎SERVICIOS PUBLICOS OPERATIVOS

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‎En cuanto a la operatividad de los servicios públicos en la localidad, el alcalde Juan Carlos Sánchez declaró que todo está en completa normalidad en el municipio.

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‎En cuanto a la vialidad reportó que todo está en perfecto orden, salvo un semáforo caído en la esquina de Soco.que al momento de esta noticia debe estar completamente operativo.

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‎En cuanto al servicio eléctrico, Sánchez declaró que solo un circuito está siendo afectado, pero ya los equipos de trabajo se encuentran realizando las valoraciones correspondientes para ponerlo en funcionamiento en la brevedad posible.

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‎REVISIÓN EN LA IGLESIA

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‎En el mismo orden de ideas, el alcalde Sánchez hizo énfasis en que ya se está trabajando en la iglesia de Las Victoria con el fin de terminar de evaluar la situación en el recinto católico y terminar de derrumbar todo el material que pueda ser de riesgo para el tránsito peatonal y vehicular.

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‎»En la iglesia, ya estamos allí instalando unos andamios para poder terminar de tumbar lo que fue, lo que pudiera estar allí flojo o débil y igual también vamos a hacer con los bomberos una evaluación del resto de la infraestructura de la iglesia para, bueno, dar también el informe correspondiente», declaró.

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‎Finalmente, el burgomaestre subrayó que todos los equipos del ayuntamiento se encuentran activos y desplegados trabajando, al tiempo que envió palabras de solidaridad con las familias en otros municipios y en otros estados que lamentablemente sufrieron mucho más que lo que pasó en la ciudad de La Victoria.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY

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‎FOTOS: PRENSA ALCALDIA DE RIBAS

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