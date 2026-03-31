Alcalde Guzmán presentó balance de gestión 2025 en Mariño

Más de 47 mil personas atendidas en salud y avances en seguridad, servicios e ingresos municipales destacan en el informe

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, presentó este martes 31 de marzo su informe de gestión correspondiente al año 2025, durante un acto realizado en la sede del Concejo Municipal, con la presencia de voceras y voceros del poder popular, jefes de UBCh, directores de la Alcaldía, así como concejales y concejalas y vecinos y vecinas.

En su intervención inicial, Guzmán contextualizó el año 2025 como un período “de mucho aprendizaje y lucha”, marcado por escenarios políticos y sociales complejos, al tiempo que resaltó el papel de la gestión municipal en la preservación de la paz y la estabilidad en el territorio.

El mandatario local destacó el crecimiento sostenido de la recaudación tributaria como uno de los principales logros económicos del año, al pasar de aproximadamente 109 millones en enero a más de 536 millones en diciembre, lo que —subrayó— permitió fortalecer la inversión social en el municipio.

En el área social, informó que más de 47.000 personas fueron atendidas mediante programas de salud y asistencia, incluyendo 222 jornadas médicas que beneficiaron a 34.565 ciudadanos y la realización de 1.091 cirugías ambulatorias en el CDI Ernesto Che Guevara.

Asimismo, se brindó atención a adultos y adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres, estas últimas a través del Instituto de la Mujer.

En materia de seguridad ciudadana, el alcalde reportó una reducción del 36,6% en los índices delictivos, al pasar de 167 casos en 2024 a 106 en 2025. Este avance estuvo acompañado por la incorporación de 23 nuevas unidades patrulleras y un incremento del 135% en la capacidad operativa de los cuerpos de seguridad.

Respecto a los servicios públicos, Guzmán detalló la distribución de más de 3,2 millones de litros de agua potable, la recolección de 126.340 toneladas de desechos sólidos, la colocación de 620 toneladas de asfalto y la instalación de 2.895 luminarias. También destacó la ejecución de 58 obras de ingeniería, incluyendo la instalación de 4.600 metros lineales de colectores de aguas servidas.

En el ámbito productivo, se impulsó la organización comunitaria con la conformación de 33 consejos de campesinos y la caracterización de 391 emprendedores, mientras que en seguridad alimentaria se atendió a 62.811 personas.

El informe también incluyó avances en cultura, deporte y protección animal, con la realización de 120 eventos culturales, la rehabilitación de 17 canchas deportivas y la atención de 700 mascotas mediante la recién creada Unidad de Protección Animal.

En este contexto, el mandatario municipal expresó su reconocimiento al presidente de la República, Nicolás Maduro; a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como a la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, por el acompañamiento institucional y las orientaciones estratégicas que han permitido avanzar en la gestión municipal.

De igual forma, extendió su agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores de todas las dependencias de la Alcaldía de Santiago Mariño, cuyo compromiso —afirmó— ha sido fundamental para consolidar los logros alcanzados durante el año 2025, en articulación con el poder popular.

Durante el acto, el alcalde hizo entrega formal de la memoria y cuenta al Concejo Municipal, en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la gestión municipal en beneficio de la población de Santiago Mariño.

PRENSA ALCALDIA DE MARIÑO

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