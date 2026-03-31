Alcalde Julio Melo rinde cuentas al pueblo de Urdaneta tras cinco meses de avances.

CIUDAD MCY.- En un acto de transparencia y compromiso con el pueblo, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, presentó este martes su Memoria y Cuenta correspondiente al ejercicio fiscal 2025. El evento, realizado en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, contó con la presencia de representantes del Poder Popular, la Contraloría Municipal y el cuerpo de concejales.

​Durante su alocución, Melo destacó que, en apenas cinco meses de gestión, el ejecutivo local ha logrado adaptar la dinámica de gobierno a las 7 Transformaciones (7T) orientadas por el Presidente Nicolás Maduro. «Este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado con nuestra Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, y el respaldo de nuestra gobernadora, Joana Sánchez, principal vocera del Poder Popular en la entidad», resaltó.

​El mandatario municipal enfatizó que el balance del año 2025 refleja una gestión transparente y eficiente, diseñada para responder a las necesidades críticas de la jurisdicción. «Hemos adecuado nuestra estructura de gobierno para ir de la mano con las líneas nacionales, garantizando que cada recurso se traduzca en bienestar para nuestra gente», señaló Melo ante la plenaria.

​Proyecciones para el 2026

​Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el alcalde Julio Melo reafirmó su voluntad de profundizar los cambios estructurales en el municipio durante el presente año.

​»Este 2026 seguiremos transformando y avanzando por nuestro pueblo con trabajo y compromiso. No nos detendremos en la construcción del Urdaneta que todos merecemos», afirmó de manera categórica el burgomaestre.

​La jornada concluyó con la entrega formal del documento de gestión ante los órganos correspondientes, bajo el lema «Urdaneta Avanza», ratificando la unidad entre el gobierno municipal y las estructuras de base para consolidar la paz y el desarrollo económico en el sur de Aragua.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA

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