Alcalde Maximiliano Suárez inspeccionó sector Las Hernández

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, se encuentra realizando recorridos de inspección exhaustivos en diversas zonas con el objetivo de verificar el estado de la población tras el doble evento sísmico registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

Para abordar de manera eficiente el sector Las Hernández, el mandatario municipal coordinó los esfuerzos junto a los organismos de seguridad y prevención ciudadana.

Estas acciones se ejecutan bajo las instrucciones directas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez.

Durante el despliegue, las comisiones mixtas efectúan inspecciones técnicas y de evaluación de riesgo detalladas.

El mandatario aseguró que permanecen desplegados en distintos sectores del municipio, dando seguimiento a los planes de contingencia y atendiendo los reportes generados por la ciudadanía, con el propósito de resguardar a la población y brindar respuestas oportunas ante cualquier eventualidad.

ELIMAR PÉREZ

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