Alcalde Wilson Coy llama a la calma a los ciudadanos sucrenses

A través de un nuevo comunicado el mandatario municipal hizo un llamado a la conciencia de los locales y agradeció su constante solidaridad.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de transmitir tranquilidad a la colectividad y organizar la asistencia ciudadana, el alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, emitió un comunicado oficial dirigido a todos los habitantes de la jurisdicción.

En su mensaje, el mandatario enfatizó que no se han registrado damnificados en la localidad y exhortó a la población a evitar la propagación de noticias falsas.

​»Queremos informar que en nuestro municipio, afortunadamente, no se han presentado personas damnificadas, por lo que no es necesario el apoyo de platos preparados listos para el consumo», señaló la máxima autoridad municipal, aclarando las dudas surgidas en las últimas horas respecto al tipo de ayuda requerida.

​El burgomaestre explicó que la difusión de rumores ha generado confusión y altercados en áreas sensibles del municipio.

En este sentido, se refirió a un evento ocurrido recientemente en el centro de salud de la localidad

«Anoche vivimos una situación difícil en nuestro Hospital José María Vargas con personas que, queriendo ayudar, causaron un caos en el área de emergencia por un rumor infundado. Por ello, hacemos un llamado al buen uso de las redes sociales y a no generar informaciones no verificadas», puntualizó.

​Para canalizar de manera efectiva y ordenada la voluntad de colaboración de la ciudadanía, el alcalde precisó los insumos que actualmente son de utilidad y se estarán recibiendo:

* ​Alimentos no perecederos

* ​Colchonetas

* ​Medicinas

* ​Productos de higiene personal

​Finalmente, el mandatario local reiteró su reconocimiento a la inmensa vocación de servicio de los ciudadanos, instituciones y el sector comercial de la región.

​»Queremos expresar que la solidaridad es el motor que mueve nuestro municipio, pero la mejor forma de ayudar es organizarnos. Desde la alcaldía queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las personas, movimientos sociales y empresas privadas que se han abocado con la intención de donar alimentos y ayudas», concluyó Coy.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA