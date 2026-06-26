Alcaldía de Tovar desplegó protocolo de atención en los caseríos

CIUDAD MCY.- Por orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la gobernadora, Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, el equipo de gobierno municipal se mantiene desplegado en los caseríos del municipio Tovar para evaluar las afectaciones ocasionadas por los movimientos sísmicos registrados el pasado 24 de junio.

Como parte del plan de contingencia, fueron atendidas de manera preventiva las cinco comunas del municipio, donde se realizaron inspecciones oculares en viviendas, planteles educativos y otras infraestructuras, con el propósito de verificar su estado y determinar posibles riesgos para la población.

De forma paralela, las cuadrillas operativas continúan ejecutando labores de despeje de derrumbes y remoción de material en las principales vías de acceso, mientras los organismos de seguridad y prevención mantienen el monitoreo permanente en las comunidades.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a reportar cualquier situación de emergencia a través de la Sala Situacional del Municipio Tovar al número 0422-4550656.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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