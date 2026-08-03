Despliegan Bodega Móvil en Turmerito para abastecer a 1.800 familias

Esta jornada de abastecimiento comunitario se encuentra plenamente enmarcada en la Primera Transformación (1T) de la Ley del Plan de la Patria de las 7T, referida a la Transformación Económica y Soberanía Plena, así como en la 4T orientada a la Protección Social.

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de soberanía alimentaria y protección social, la Alcaldía del municipio Santiago Mariño desplegó con éxito una jornada especial de Bodega Móvil en la comunidad de Turmerito, ubicada en la parroquia Samán de Güere. El operativo a precios solidarios favoreció de manera directa a más de 1.800 familias pertenecientes al punto y círculo de la Comuna «Todos Unidos en una Sola Voz», garantizando el acceso oportuno a rubros esenciales de la canasta básica.

Durante la actividad, desarrollada a través de la Oficina Municipal de Alimentación y Suministros Operacionales en alianza estratégica con la empresa Sabilven, los habitantes de la zona adquirieron víveres, harina de maíz, arroz, azúcar, pasta, proteína cárnica (pollo), charcutería, hortalizas y verduras a costos sustancialmente inferiores a los del mercado comercial. El despliegue contó con la atención directa de promotores sociales y del poder popular organizado, facilitando pagos electrónicos y agilizando la distribución de alimentos.

El alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, ratificó que la prioridad de su gestión es consolidar la seguridad alimentaria directamente en los hogares del municipio, implementando planes de atención continua y contingencia social. Guzmán enfatizó que estas acciones se llevan a cabo en perfecta articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y bajo el liderazgo de la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, asegurando la tranquilidad de la población mariñense.

Esta jornada de abastecimiento comunitario se encuentra plenamente enmarcada en la Primera Transformación (1T) de la Ley del Plan de la Patria de las 7T, referida a la Transformación Económica y Soberanía Plena, así como en la 4T orientada a la Protección Social. Las autoridades locales aseguraron que las unidades de Bodega Móvil continuarán recorriendo de forma itinerante las comunidades de las cinco parroquias del municipio.

PRENSA MARIÑO

FOTOS : CORTESIA