Alcaldía de Mario Briceño Iragorry fortalece sistema de alerta temprana

La gestión del alcalde Brullerby Suárez, articulada con el Gobierno nacional y la gobernadora Joana Sánchez, entregó 23 radiotransmisores a los voceros de la Comuna Carlos Escarrá para optimizar el monitoreo en zonas vulnerables.

CIUDAD MCY .- Con el firme compromiso de salvaguardar la vida y la integridad de las familias del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), el alcalde Brullerby Suárez, en compañía de Eliu Rodríguez, coordinador general de Protección Civil Aragua, lideró una asamblea de gestión de riesgo orientada a fortalecer la organización comunitaria y la prevención de desastres en la jurisdicción.

La actividad se desarrolló junto a los voceros de la Comuna Carlos Escarrá de la parroquia El Limón, funcionarios de Protección Civil MBI, Policía del estado Aragua, Milicia Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y grupos de voluntariado de rescate. Enmarcado en las directrices de prevención dictadas por el Ejecutivo nacional, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y bajo las orientaciones de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, el mandatario municipal formalizó la entrega de 23 nuevos equipos de radiocomunicaciones para robustecer la red comunitaria.

REPOTENCIACIÓN TECNOLÓGICA Y MONITOREO SATELITAL

El Sistema de Comunicaciones de Alerta Temprana de MBI, creado el 21 de mayo de 2021, experimenta una importante repotenciación con esta dotación tecnológica, diseñada para optimizar el monitoreo de eventos adversos en tiempo real en las zonas más vulnerables de la localidad.

Durante su intervención, Eliu Rodríguez, coordinador de PC Aragua, anunció un importante avance científico para la región: la próxima instalación de una estación hidrometeorológica con transmisión satelital a 1.500 metros sobre el nivel del mar en la fila Ojo de Agua, sector que limita con Corral de Piedra y El Manguito, en pleno Parque Nacional Henri Pittier. Esta nueva tecnología permitirá registrar en tiempo real las precipitaciones y los flujos de lodo, facilitando la emisión de alertas tempranas y oportunas.

«Es fundamental promover una sólida cultura preventiva y sísmica bajo un enfoque de corresponsabilidad que involucre activamente a los ciudadanos, al sector privado y al Estado», aseveró el jefe regional de gestión de riesgo.

PROTAGONISMO DEL PODER POPULAR

Por su parte, Gladys Ríos, representante de la comunidad Niños de Jesús y vocera de la Comuna Carlos Escarrá, agradeció el equipamiento entregado por las autoridades. Señaló que estos radiotransmisores facilitarán la organización interna de las comunidades, permitiendo actualizar censos familiares y agilizar la toma de decisiones preventivas para resguardar de forma inmediata a niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad ante cualquier contingencia.

Finalmente, las autoridades locales destacaron que esta dotación optimiza significativamente la cobertura comunicacional en sectores clave de las parroquias El Limón (abarcando Rancho Grande, Valle Verde, El Piñal Norte, Los Rausseos y Conare) y Caña de Azúcar, consolidando una red de respuesta inmediata frente a eventos sísmicos o hidrometeorológicos, bajo la premisa de que la prevención es una tarea compartida de todos los sectores.

PRENSA ALCALDÍA MBI

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