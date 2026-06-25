Alcalde Régulo La Cruz activó Comando Unificado de Sucesos Adversos en Las Tejerías

El mandatario municipal hizo un llamado a la calma, al tiempo que anunció el despliegue de cuadrillas en perfecta articulación con el Gobierno nacional, regional y comunal

CIUDAD MCY. — Tras los sismos registrados este miércoles 24 de junio en Venezuela, el alcalde del municipio Las Tejerías, Régulo La Cruz, ofreció un balance oficial en el que constató que la jurisdicción no presenta afectaciones de gravedad. Asimismo, informó la activación del Comando Unificado de Sucesos Adversos en la localidad.

De igual forma, el mandatario municipal anunció el despliegue inmediato de los equipos de servicios públicos y la organización de brigadas voluntarias destinadas a apoyar las labores de rescate en los estados vecinos más afectados.

​La Cruz aseguró que, desde el primer momento, los equipos de salvamento y resguardo, así como de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano, se mantienen activos en las calles atendiendo cualquier solicitud del pueblo; «hoy podemos decir que en Las Tejerías no tenemos una afectación grave, pero estamos enteramente dispuestos y atentos ante las orientaciones de la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez; así como de la gobernadora, Joana Sánchez», aseveró durante una reunión de coordinación con directores del Gobierno local y jefes de los cuerpos de seguridad ciudadana de la jurisdicción.

El alcalde insistió en la necesidad de priorizar la salud emocional de la población, exhortando a los ciudadanos a mantener «nervios de acero» y evitar la difusión de testimonios falsos y rumores en redes sociales que solo buscan sembrar zozobra.

​Como parte del balance, La Cruz relató su inspección al Hospital Dr. José Gregorio Hernández, donde constató que la mayoría de los ingresos atendidos tras los eventos sísmicos correspondieron a crisis nerviosas y descompensaciones en personas con patologías cardíacas crónicas, afectando principalmente a los adultos mayores. «Es fundamental llevar tranquilidad a nuestros hogares. Ya nuestro hospital está preparado, no solo para continuar atendiendo a los tejerieños, sino para recibir de manera solidaria a pacientes de otros municipios o estados que lo requieran», apuntó.

​El mandatario recordó el valor de la templanza frente a los desastres: «Quienes vivimos en este municipio los tiempos de la vaguada, sabemos bien que los eventos naturales son complejos y escapan de las manos del hombre para resolverse de forma inmediata. Por ello, la experiencia nos orienta actuar con máxima responsabilidad, calma y un sentido estricto de organización», afirmó.

Fiel a la histórica vocación solidaria del pueblo tejerieño, el mandatario municipal anunció que se están estructurando contingentes de hombres y mujeres capacitados en labores de salvamento para trasladarse a las zonas con mayores índices de afectación, tales como La Guaira, Caracas y los municipios aragüeños de Girardot y Mariño.

​Se confirmó que la alcaldía mantiene comunicación fluida y permanente con la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, así como con los alcaldes Carlos Guzmán (Mariño) y Rafael Morales (Girardot) para coordinar el envío de apoyo logístico y humano.

Por otra parte, La Cruz hizo un llamado a los empresarios y comerciantes del sector privado asentados en el municipio Las Tejerías, a colaborar con herramientas e insumos esenciales para las labores de remoción de escombros en los edificios afectados en las localidades vecinas. «Se requiere la dotación prioritaria de: martillos hidráulicos, guantes de seguridad, lentes protectores, tapabocas, esmeriles y barras de impacto (patas de cabra)», precisó.

PRENSA ALCALDÍA DE LAS TEJERIAS

FOTOS : CORTESÍA