GBA desplegó comisión de expertos para evaluar infraestructuras

El Gobierno regional, junto a funcionarios de Protección Civil, Ingenieros y Arquitectos del estado Aragua, evaluarán edificaciones para comprobar habitabilidad y vulnerabilidad

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de la población aragüeña, el Gobierno Bolivariano de Aragua, activó un plan de contingencia técnico-científico para evaluar los daños estructurales causados por los dos eventos sísmicos registrados el 24 de junio en la entidad.

Desde las instalaciones del Centro de Profesionales del Estado Aragua (Ceproaragua), la secretaria de Gobierno, Belén Arteaga, informó que, siguiendo instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, se conformó un equipo multidisciplinario de ingenieros y arquitectos, para establecer una ruta de trabajo inmediata para caracterizar con exactitud las fallas en las infraestructuras que puedan estar comprometidas.

Arteaga detalló que la comisión estará integrada por especialistas de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos del estado Aragua, el Colegio de Ingenieros, el componente de la Aviación Militar Bolivariana y arquitectos del estado, tras un consenso técnico, se determinó priorizar las inspecciones principalmente en los municipios Girardot y Santiago Mariño, zonas donde se ha recibido el mayor número de reportes por afectaciones.

INSPECCIONES TÉCNICAS Y SIN IMPROVISACIÓN

La Secretaria de Gobierno, enfatizó que las autoridades responderán a una planificación rigurosa para llevar tranquilidad a la colectividad aragüeña.

En las próximas horas se anunciará el cronograma de instalación de las mesas de trabajo donde se coordinarán las evaluaciones técnicas de cada edificación reportada.

Por su parte, Eliú Rodríguez, Coordinador General de Protección Civil Aragua y jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, detalló que el equipo humano desplegado cuenta con especialización en ingeniería civil: «este personal ejecutará análisis de patología estructural en las edificaciones para verificar los niveles de vulnerabilidad y garantizar si las condiciones de habitabilidad son seguras».

De igual manera, Rodríguez precisó que el plan priorizará aquellas infraestructuras que tengan condición de proceso de rehabilitación estructural y de igual manera analizar aquellos elementos estructurales que estén comprometidos debido a la magnitud luego de los eventos sísmico que se generaron en Venezuela.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a la población, habitantes de estos edificios que se encuentran afectados, de los municipios Girardot y Santiago Mariño, fundamentalmente cumplir las orientaciones que el cuerpo de Protección Civil oriente: “mantengan un concepto de prevención individual y colectiva en cada comunidad con el fin de garantizar el derecho a la vida, bajo una comunicación conjunta con organizaciones comunales y cuerpos de Prevención y Seguridad Ciudadana».

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA