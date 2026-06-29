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Alcalde Tony García decreta Ley Seca en Lamas tras emergencias de los sismos

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PorBeatriz Guilarte

Jun 29, 2026

La medida, amparada en el Decreto N° 00426 y la Gaceta Municipal N° 081, busca preservar la seguridad ciudadana y promover un ambiente de solidaridad y respeto ante las dificultades que afrontan diversas familias a nivel nacional.

CIUDAD MCY.- En aras de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y promover un clima de civismo, respeto y apoyo mutuo, los municipios, el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García, ha decretado la prohibición inmediata del expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la jurisdicción.

​Haciendo uso legítimo de sus atribuciones legales y constitucionales, el mandatario municipal formalizó esta restricción de carácter temporal a través de la promulgación del Decreto N°: 00426, debidamente publicado en la Gaceta Municipal N°: 081.

La iniciativa de carácter temporal, busca propiciar un ambiente de recogimiento y apoyo mutuo en las comunidades, priorizando la seguridad y el resguardo de los ciudadanos en un momento marcado por el dolor y la dificultad para numerosas familias del país.

​El decreto establece lineamientos entre los que se encuentran:

Artículo 1. Prohibición de Expendio y Consumo (Ley Seca): Se prohíbe de manera estricta la venta, distribución, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en toda la jurisdicción del Municipio José Ángel Lamas.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación: Esta restricción aplica de forma absoluta a todos los ciudadanos, así como a establecimientos comerciales formales e informales, tanto al mayor como al detal (licorerías, bodegones, supermercados, restaurantes, bares, actividades afines y comercio ambulante). Asimismo, queda terminantemente prohibido el consumo de alcohol en la vía pública.

Artículo 3. Vigencia: La presente medida entrará en vigor a partir de hoy domingo 28 de junio de 2026 a las 6:00 p.m., y se extenderá hasta el miércoles 1 de julio de 2026, siendo prorrogable de conformidad con la evolución de la situación de seguridad.

Artículo 4. Fiscalización y Sanciones: Los organismos de Seguridad Ciudadana municipal serán los encargados de velar por el estricto cumplimiento de este decreto. El desacato a esta ordenanza acarreará las multas correspondientes, la suspensión definitiva o revocatoria inmediata de la licencia de actividad económica y el cierre inmediato del establecimiento.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA

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Por Beatriz Guilarte