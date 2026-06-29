Jornada de mantenimiento se realizó en edificio Abitare 2002

En el sitio se realizó la recolección de desechos sólidos y retiro de escombros caídos en las mezzaninas de la infraestructura

CIUDAD MCY.- Este 29 de junio, en las adyacencias del edificio Abitare 2002 del sector la Coromoto, Girardot, se llevó a cabo una jornada de mantenimiento con el objetivo de consolidar y el bienestar de los ciudadanos.

Esta actividad contó con el despliegue multidisciplinario de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) la Policía Bolivariana, Protección Civil (PC), Aragua quiénes se desplegaron dentro y fuera de la infraestructura.

Los trabajadores realizaron labores de recolección de desechos sólidos, desmalezamiento y el retiro de escombros caídos en las mezzaninas del edificio.

Alfredo Contreras, director de operaciones de Fundaragua indicó que el despliegue se alinea con las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

«Estamos haciendo una limpieza en el punto y círculo, y en las partes de dentro de del edificio Abitare 2002 Coromoto. Siempre respetando los protocolos de seguridad coordinados con Defensa Civil».

Con estas acciones de saneamiento y prevención, el Gobierno Bolivariano continúan trabajando para brindar respuestas inmediatas en materia de infraestructura y servicios públicos en cada rincón de la entidad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTO : CIUDAD MCY