Alcalde Wilmer Leal coordina reparación área para restablecer servicio eléctrico en Ocumare de la Costa

Es importante señalar que la falla del servicio eléctrico es una eventualidad que no tiene relación alguna con el incendio del Henrri Pittier.

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Ocumare de la Costa de Oro, Wilmer Leal, informó la mañana de este sábado desde El Coliseo El Limón sobre las maniobras de contingencia que se ejecutan para solventar la falla eléctrica que afecta a la jurisdicción desde la noche anterior. Tras realizar un sobrevuelo de inspección a las 9:00 AM las autoridades lograron precisar el origen del problema en el sistema de transmisión.

De acuerdo con el mandatario local, la avería se localiza en el circuito que conecta las subestaciones Santa Clara y Cumboto. Específicamente, se detectaron tres líneas rotas entre las torres 27 y 28, en la zona de la cumbre, presuntamente ocasionadas por la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico.

Para agilizar los trabajos de recuperación en esta zona de difícil acceso, se ha desplegado un operativo conjunto entre la alcaldía, la fuerza trabajadora de Corpoelec y el equipo de la sexta transformación de la Gobernación del estado Aragua. La estrategia incluye el traslado aéreo de material técnico y personal especializado hacia la torre 25, desde donde los linieros se movilizarán a pie hasta los puntos afectados para proceder con la reparación de las líneas caídas.

Respecto al tiempo de espera para la normalización del suministro, el alcalde Leal ofreció un balance optimista basado en la logística desplegada. Se estima que, de no presentarse nuevos inconvenientes, el servicio eléctrico en Ocumare de la Costa sea restituido al 100% en un lapso de dos a tres horas, fijando como hora máxima de restablecimiento las 2:00 PM de este mismo sábado.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTO: CIUDAD MCY