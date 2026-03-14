Inspeccionan Clínica Popular E.T. II en Tovar para su rehabilitación integral

Con las mejoras de este centro salud, se podrá garantizar una atención de calidad a los habitantes de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de mejorar la infraestructura de los diversos centros de salud del estado, se realizó una supervisión técnica en la Clínica Popular E.T. II en el municipio Tovar, con el propósito de avanzar en la rehabilitación y mejora integral de este centro de salud.

Las acciones de trabajo se alinea estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad, enfocándose en Ciudades más Humanas para el Buen Vivir, el desarrollo de los servicios públicos de calidad y la máxima felicidad social de todos los venezolanos.

El abordaje estuvo encabezado por la autoridad única de Salud del estado, Yosmary Lombano; el secretario de infraestructura, Orlando Molina; el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Tovar y parte de su gabinete municipal.

Durante un recorrido, las autoridades evaluaron minuciosamente las condiciones físicas del centro para planificar las intervenciones necesarias en materia de infraestructura y equipamiento.

​Este esfuerzo conjunto responde a las directrices emanadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora, Joana Sánchez, en continuar consolidando una red de salud pública robusta, capaz de brindar respuestas oportunas y espacios modernos para el bienestar del pueblo tovareño.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA