GBA inspecciona el elevado de Los Samanes y descarta daños estructurales

CIUDAD MCY.- En una respuesta inmediata a las alertas y reportes de la comunidad, el Gobierno Bolivariano de Aragua ejecutó una exhaustiva inspección técnica en el Elevado de Los Samanes, ubicado en el municipio Girardot, determinando que la estructura se encuentra completamente segura y fuera de peligro.

La evaluación en el sitio estuvo liderada por la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, en compañía del presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; el director estadal de Protección Civil, Jesús Franco; y el cuerpo de ingenieros de Vías de Aragua.

El despliegue tuvo como propósito evaluar las afectaciones registradas en las juntas de la infraestructura tras el doble movimiento telúrico percibido en el país el pasado 24 de junio.

Durante el recorrido, la secretaria Belén Arteaga transmitió un mensaje de calma a la colectividad:

“Nos encontramos aquí atendiendo las denuncias y alertas de la población aragüeña con respecto al Elevado de Los Samanes. Queremos dar absoluta tranquilidad a la ciudadanía: luego de la evaluación técnica e inspección, podemos certificar que las estructuras del puente no están comprometidas”.

Asimismo, informó que, siguiendo de forma estricta las instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, se coordinaron de inmediato las labores operativas para aplicar los correctivos necesarios en la vialidad, mitigando el impacto del sismo.

Estas acciones garantizarán la total seguridad y el correcto flujo vehicular en esta importante arteria vial que conecta a sectores estratégicos de la ciudad de Maracay.

Con esta acción, las autoridades regionales ratificaron el compromiso del Ejecutivo Bolivariano de mantenerse en despliegue permanente a lo largo de la entidad, supervisando preventivamente las infraestructuras públicas para el resguardo y bienestar de todo el pueblo aragüeño.

LUZ MARINA CARRERA

FOTOS :GBA