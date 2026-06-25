Alcalde Wilson Coy ofreció balance de la situación en el municipio Sucre

‎

‎

‎Áreas como infraestructura, sistema eléctrico y salud están siendo constantemente monitoreadas en la localidad con el fin de brindar atención oportuna al pueblo

‎

‎CIUDAD MCY.-‎El alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, ofreció este jueves 25 de junio en horas de la noche un balance de la situación en la localidad luego de los sismos de 7.2 y 7.5 grados que sacudieron este miércoles al estado Aragua y otras entidades del país.

‎

‎En primer lugar, el burgomaestre de Sucre informó sobre la evacuación de 56 familias de la Torre Cuatricentenaria, uno de los complejos habitacionales más habitados de la localidad, con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas que residen en el lugar.

‎

‎»Nuestros ingenieros y equipos técnicos ya se encuentran evaluando las condiciones estructurales del inmueble a fin de garantizar un retorno seguro cuando las condiciones así lo permitan», apuntó.

‎

‎De la misma forma, anunció que hubo algunos daños estructurales en casas de barro y bahareque que estaban desocupadas al momento del evento, por lo que no se reportaron fallecidos ni heridos en estas edificaciones, mientras que en Residencias Codazzi, Residencias Nataly, y algunos locales comerciales se presentaron daños leves, razón por la que los equipos técnicos se encuentran realizando las inspecciones correspondientes en acompañamiento de los propietarios de estos espacios.

‎

‎En el mismo orden de ideas, Coy reportó algunos daños en la iglesia Matriz de Cagua, por lo que ya se están coordinando las evaluaciones correspondientes con especialistas para su posterior recuperación.

‎

‎CENTROS DE ACOPIO

‎

‎Por otro lado, el alcalde Wilson Coy resaltó que en el municipio Sucre nadie estará solo, ya que a través del Plan de Atención y Solidaridad se brindará atención a los afectados.

‎

‎»Hemos instalado un centro de acopio oficial para atender a las familias afectadas y brindar soporte logístico al personal de emergencia que se mantiene desplegado en las labores de inspección preventiva y acompañamiento», subrayó.

‎

‎ACCIONES INMEDIATAS

‎

‎Por último, el alcalde Sucre informó sobre las acciones que se están realizando en la localidad para devolver la tranquilidad a todas las zonas del municipio.

‎

‎En su alocución, el burgomaestre reportó 73 fallas en circuitos eléctricos y líneas caídas que ya están siendo objeto de reparación.

‎

‎De la misma manera, reportó que se han contabilizado 300 camiones de escombros recogidos de las calles de Cagua y sus alrededores.

‎

‎El ámbito de la salud, Coy señaló que se cuentan con 5 ambulancias equipadas, dos de ellas con UCI, para atender cualquier eventualidad.

‎

‎»Nuestros equipos continúan desplegados en las zonas afectadas, monitoreando y atendiendo cualquier novedad en nuestros cuadrantes de paz (…) Hacemos un llamado a todo el pueblo de Sucre a mantener la calma, informarse únicamente por los canales oficiales y reportar cualquier situación irregular a nuestras líneas de emergencia», enfatizó.

‎

‎Para finalizar su alocución, Wilson Coy acotó que todas estas acciones se realizan siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; la gobernadora Joana Sánchez, quienes desde el mismo momento del evento telúrico han estado al pendiente de todo lo que ocurre en el país y el estado Aragua respectivamente.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY

‎

‎FOTO: CORTESÍA

‎