Aragua recibió primer vuelo de ayuda humanitaria enviada por El Salvador

El contingente apoyará las acciones de búsqueda, rescate y asistencia médica en las comunidades afectadas por la emergencia

CIUDAD MCY.- El primero de tres aviones con ayuda humanitaria enviada por la República de El Salvador aterrizó este jueves en la Base Aérea El Libertador (BAEL), en el estado Aragua, trasladando personal especializado, insumos médicos y equipos de rescate que se incorporarán de inmediato a las labores de atención en las zonas afectadas por el sismo registrado en el país.

La aeronave fue recibida por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien en nombre del pueblo venezolano y de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció el gesto de solidaridad del Gobierno salvadoreño.

“En horas tan dolorosas que sufre la patria venezolana, recibimos este abrazo de la patria también de El Salvador, de su presidente Nayib Bukele y, por supuesto, de las autoridades. Agradecemos profundamente el acompañamiento técnico que hacen hoy al pueblo venezolano”, expresó la máxima autorida regional.

SOLIDARIDAD ENTRE NACIONES

Durante el acto de recepción, el representante de la misión humanitaria aseguró que el contingente permanecerá en el país hasta cumplir con las tareas encomendadas por el Gobierno de El Salvador.

“Vamos a estar aquí cumpliendo la orden del señor presidente Nayib Bukele de proporcionar la ayuda humanitaria que las personas de Venezuela necesitan y vamos a estar aquí hasta que tengamos esa misión exitosa”, manifestó.

Sánchez destacó que esta ayuda llega de forma inmediata para complementar el trabajo que ya desarrollan las instituciones venezolanas en las zonas afectadas y reiteró el agradecimiento al pueblo salvadoreño por su acompañamiento en un momento de dificultad para el país.

RESPUESTA INMEDIATA

El arribo de esta primera aeronave marca el inicio de un puente humanitario entre ambas naciones, mediante el cual se prevé la llegada de otros dos vuelos con más recursos y personal de apoyo para fortalecer las acciones de búsqueda, rescate, asistencia médica y atención integral de las familias afectadas.

La cooperación internacional se suma así al despliegue de los organismos de seguridad, prevención y atención social que permanecen activos en las áreas impactadas por la contingencia, con el propósito de acelerar la recuperación de las comunidades y brindar respuesta oportuna a la poblacion.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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