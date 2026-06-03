Seis aragüeños recibieron implantes de marcapaso por medio del Plan Salud y Vida

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por garantizar el acceso del pueblo aragüeño a respuestas quirúrgicas de complejidad, este martes 2 de junio el Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Maracay (Cedocabar) coordinó la colocación exitosa de seis nuevos marcapasos. Esta jornada devuelve la tranquilidad y la vitalidad a seis pacientes que padecían patologías cardíacas severas, permitiéndoles retomar de forma inmediata sus actividades cotidianas, mejorar su expectativa de vida y eliminar el riesgo inminente de paros cardíacos.

Estas intervenciones quirúrgicas se ejecutan de manera progresiva en la entidad para dar respuesta oportuna y directa a la población vulnerable. La iniciativa forma parte de las políticas públicas del Plan Salud y Vida 2026, que adelanta la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a través del ministro de salud Carlos Alvarado y que contempla la atención quirúrgica de alta complejidad en el estado.

Cada uno de estos procedimientos se ofrece de forma 100% gratuita. En el sector de la medicina privada, la adquisición de un marcapasos y los costos hospitalarios de la cirugía oscilan entre los 5,000 y 8,000 dólares, una cifra prohibitiva para la mayoría de las familias venezolanas que hoy son respaldadas por el sistema público de salud del Gobierno Bolivariano.

La Yosmary Lombano, autoridad única de salud en Aragua, destacó el impacto de la articulación política en estos logros: «Esta jornada es el resultado de la unión de esfuerzos entre el gobierno nacional, regional y el poder popular organizado. Gracias a esta cohesión política logramos captar los casos más urgentes de la comunidad y canalizar los recursos necesarios para salvar vidas de forma eficiente y sin burocracia».

Por su parte, Joaquín Crespo, director del Cardiológico de Maracay, ofreció un balance del impacto del programa durante el año: «Con los implantes realizados el día de hoy, sumamos un total acumulado de 35 cirugías de marcapasos completadas con éxito desde el pasado mes de enero. Nuestro compromiso es mantener un ritmo constante de operaciones para reducir a cero la lista de espera».

El éxito de este programa se sustenta en la alta calidad de las instalaciones del Cardiológico de Maracay, que cuenta con quirófanos de última generación y equipos tecnológicos de vanguardia. Asimismo, los procedimientos son ejecutados por un personal médico y de enfermería altamente capacitado, especializado en cardiología intervencionista y comprometido con la atención humana de los pacientes.

PRENSA CORPOSALUD

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