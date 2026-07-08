Alcaldía de Bolívar sustituyó colector de aguas servidas en Barrio Unión

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de optimizar la red de saneamiento y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio Bolívar, la alcaldesa Marisol Rodríguez, a través de la Dirección de Ingeniería Municipal y Servicios Públicos con apoyo logístico de la Hidrológica Venezolana, culminó con éxito los trabajos de sustitución de colector en el sector Barrio Unión.

La intervención, que responde a un plan de atención prioritaria para las comunidades, comprendió la sustitución total de 45 metros lineales de tubería de 10 pulgadas de diámetro.

Adicionalmente, se ejecutaron 10 metros de empotramiento, garantizando la correcta conexión domiciliaria y evitando el colapso del sistema de drenaje en la zona.

Estas labores benefician directamente a las familias residentes de la calle Girardot, quienes durante años esperaron una solución definitiva a los problemas aguas servidas.

La gestión municipal, bajo las orientaciones de la alcaldesa Marisol Rodríguez, reafirma su compromiso con el bienestar colectivo al desplegar cuadrillas especializadas y maquinaria pesada para la rehabilitación de los servicios públicos básicos.

«Estamos trabajando de manera incansable para dotar a nuestro municipio de una infraestructura eficiente y duradera, tal como lo merece nuestro pueblo», destaco la alcaldesa.

Con la finalización de estos trabajos, la ingeniería municipal continúa avanzando en la consolidación de un sistema de aguas servidas eficiente, consolidando su compromiso con la salubridad y el bienestar de los sanmateanos.

PRENSA ALCALDÍA DE BOLÍVAR / FOTOS CORTESÍA