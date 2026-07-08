Asodiam garantiza atención especializada con nuevos servicios y tecnología

El balance del primer año de gerencia incluye cerca de 30 mil estudios diagnósticos, una inversión destinada a la recuperación de equipos médicos, mejoras en infraestructura y la ampliación de su oferta asistencial

CIUDAD MCY.- Atención especializada, modernización de equipos y mayor cobertura comunitaria resumen los resultados alcanzados por la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (Asodiam) durante su primer año de gestión, con un balance que supera los 64 mil 600 pacientes atendidos y cerca de 30 mil estudios diagnósticos realizados.

Durante este período, la institución brindó 7 mil 955 consultas médicas y ejecutó estudios especializados en las áreas de Rayos X, Imagenología, Cardiovascular y Endoscopias, consolidando su capacidad de respuesta en materia de diagnóstico y atención integral para la población aragüeña.

La ampliación de la cartera de servicios también marcó este primer año de funcionamiento con la incorporación de consultas en Podología, Hematología y Neurocirugía Pediátrica, además de la puesta en marcha del servicio de Ecografía las 24 horas.

A ello se sumó la realización de nuevos procedimientos como safenectomía, espirometría infantil y la prueba de aliento para la detección de Helicobacter pylori, fortaleciendo las opciones diagnósticas y terapéuticas disponibles para los pacientes.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

El fortalecimiento de la capacidad operativa estuvo acompañado por una inversión de 30 mil 611 dólares destinada al mantenimiento y recuperación de equipos médicos esenciales. Entre las acciones ejecutadas destaca la financiación de los siguientes equipos:

• Mamógrafo

• Densitómetro

• Colonoscopio

• Rectoscopio

• Equipo de Rayos X

• Rehabilitación del generador eléctrico

De igual forma, fueron adecuadas distintas áreas de las instalaciones, entre ellas el estacionamiento, las fachadas interna y externa, el área de mamografía, el consultorio de procedimientos y el espacio de cobranza, con el propósito de optimizar las condiciones de atención y mejorar la experiencia de los usuarios.

ALCANCE COMUNITARIO

La gestión de Asodiam también se extendió a las comunidades mediante jornadas de atención y prevención desarrolladas en 11 comunas, donde fueron atendidas 260 personas. Paralelamente, la institución promovió 20 procesos de formación comunal que reunieron a 620 participantes y llevó a cabo 24 jornadas de despistaje y vacunación, favoreciendo a mil 678 ciudadanos.

En materia de fortalecimiento institucional, Asodiam concretó un convenio de formación profesional con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), orientado a impulsar la capacitación y actualización permanente de su talento humano.

De esta forma, la asociación adscrita al Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA), culmina su primer año de gestión con avances en materia asistencial, tecnológica y comunitaria, consolidando una mayor capacidad de atención mediante la ampliación de servicios y modernización de equipos.

REINYMAR TOVAR / FOTOS: CORTESÍA