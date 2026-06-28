Gobernadora Sanchez constató estado de salud de paciente rescatado tras movimientos telúricos

La mandataria aragüeña indicó que hasta ahora solo ha sido rescatada una persona y esta recibiendo una atención médica oportuna.

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM), la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, realizó un recorrido donde supervisó la infraestructura del referido centro de salud y constató la atención brindada a la persona que fue rescatada en residencias Bosque Lindo, ubicada en el municipio Santiago Mariño.

Durante la inspección, la Gobernadora recorrió las salas de hospitalizacion, donde constató el estado de los pacientes y reconoció el despliegue humano activado para atender la contingencia.

​Sánchez indicó que hasta ahora solo ha sido rescatada una persona de la infraestructura que fue colapsada a causa de los movimientos teluricos el pasado 24 de junio.

«Desde el mismo día del rescate este equipo de hombres y mujeres de batas blancas ha estado al frente, nos mantenemos firmes en el compromiso y la convicción de que continuaremos salvando vidas y garantizando la total recuperación de cada sobreviviente».

​Finalmente, la mandataria aragüeña enfatizó que el cuerpo medico y personal de apoyo mantienen un monitoreo continuo de las personas ingresadas, asegurando el suministro de insumos y el tratamiento integral requerido para una evolución favorable.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : GBA